Grootoudersfeest luidt krokusvakantie in voor kinderen BSGO Centrum Geraardsbergen

Mag er op termijn niet meer worden gerookt in De Gavers? Provincie onderzoekt invoering algemeen rookverbod

Het is mogelijk dat er in de toekomst niet meer gerookt mag worden in provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen. Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen gaat de mogelijkheid onderzoeken om een algemeen rookverbod in te voeren op provinciale domeinen.