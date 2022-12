Groen licht voor restauratie site Sint-Adriaansabdij in Geraardsbergen

Geraardsbergen A.S.Z. Geraards­ber­gen en brandweer simuleren brand en evacuatie: “Belangrijk om intern noodplan uit te testen”

Vrijdagvoormiddag werd in het A.S.Z. campus Geraardsbergen een evacuatieoefening georganiseerd in samenwerking met de brandweer. “Het is zeer belangrijk om het intern noodplan uit te testen om goed voorbereid te zijn. Bovendien is een training in een realistisch kader ook voor onze medewerkers zeer waardevol", zegt Jo Keymeulen, noodplancoördinator in het A.S.Z.

9 december