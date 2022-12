GO! Atheneum Geraardsbergen werkt mee aan internationaal project rond beter beroepsonderwijs met sterk contact tussen school en werkvloer.

De school was aanwezig op het studiebezoek voor partners van het Erasmus+-project ‘Joint Mentorship: better cooperation for better VET’ dat doorging in de Kroatische hoofdstad Zagreb. Het GO! Atheneum Geraardsbergen vertegenwoordigt België in deze uitwisseling met partnerscholen uit Noord-Macedonië, Roemenië en de Kroatische initiatiefnemers van Faculty of Informatics and Digital Technologies van de universiteit uit Rijeka.