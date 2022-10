GO! Atheneum Geraardsbergen viert Dag van de Leerkracht met ontbijt, brunch, cadeautjes en spandoeken

Tijdens de speeltijd stond er een lekkere brunch met taarten, cupcakes en brownies in de leraarskamer. Het middenkader en de directie zorgde zelf voor de persoonlijke bedeling en benadrukte dat alle werknemers vandaag in de bloemetjes werden gezet. Want naast de leerkrachten en het ondersteunend personeel is ook bijvoorbeeld het MVD-personeel een onmisbare schakel bij de organisatie van een goede schoolwerking. Scholengroep 20 had dan weer een lekker stuk chocolade voor iedere leerkracht voorzien. Zes gelukkigen van de scholengroep zullen een winnend ticket in hun chocolade terugvinden wat hen een mooie prijs oplevert. De leerlingen zelf bedankten het onderwijspersoneel via een groot spandoek dat gemaakt werd door de leerlingenraad en door het droppen van complimentenkaartjes in de lockers van de leerkrachten.