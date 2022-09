GO! Atheneum Geraardsbergen start eerste schooldag met recordaantal leerlingen.

Denderstreek/Vlaamse Ardennen Van Absolut Beach tot Cubar Plaza: in deze 7 zomerbars in de Dender­streek en de Vlaamse Ardennen geniet je van een verfris­send drankje

De hittegolf is volop aan de gang, en dan zijn we allemaal op zoek naar wat verkoeling. Dat kan onder meer in de vorm van een verfrissend drankje. Wat is een betere plaats daarvoor dan een lokale zomerbar? Van Absolut Beach in Oudenaarde tot Cubar Plaza in Aalst: in deze 7 zomerbars in de Denderstreek en de Vlaamse Ardennen geniet je van een drankje tijdens deze hittegolf.

12 augustus