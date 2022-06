GO! Atheneum Geraardsbergen opent hyperuitdagend elektriciteitslokaal

Geraardsbergen ASSISEN. Openbaar ministerie vraagt 30 jaar, verdedi­ging reageert: “Hoezo een gevaar? Hij kan amper nog een sigaret aansteken”

Vandaag kent Guy Pardaens zijn straf. Na een beraad van meer dan vier uur heeft de jury gisteren beslist dat Guy Pardaens (65) schuldig is aan moord met voorbedachte rade op zijn ex-vrouw Nicole Van Assche. “Als hij spreekt over de laatste seconden van Nicole, is hij zeer zakelijk. Hij heeft hier drie keer herhaald hoe de doodsreutel van Nicole klonk. Walgelijk”

