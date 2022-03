Geraardsbergse fietsotheek viert eerste verjaardag: gratis fietslampje voor elke ontlener

Vlaamse Ardennen/Denderstreek Van een gezellig kampvuur tot een griezelige medische expo: dit zijn onze weekend­tips in de Vlaamse Ardennen en de Dender­streek

Wat zijn uw plannen in het weekend van 26 en 27 februari? Wordt het genieten van een familievoorstelling, drink je graag glühwein in het bos of ga je liever de tragikomische of zelfs griezelige toer op? Ontdek het in onze weekendtips voor de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek.

26 februari