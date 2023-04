Geraardsbergen zet wekelijkse markten in de kijker tijdens ‘Maand van de Markt’

Opnieuw leven op iconische Bosberg na sluiting El Faro: Daan (41) en Veerle (44) openen gloednieu­we horecazaak

Nu zondag vindt de Ronde van Vlaanderen plaats. De iconische Bosberg in Galmaarden was jarenlang één van de spannendste beklimmingen tijdens dit jaarlijks wielerhoogtepunt. Café El Faro was zo dan ook de place to be tijdens de Ronde en andere wielerklassiekers, maar in 2020 besloten de uitbaters ermee te stoppen. Twee jaar lang stond het gebouw te koop. Maar dankzij Daan en Veerle wordt er nu nieuw leven in geblazen met hun ‘Woodcafé’.