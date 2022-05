Geraardsbergen zet sportkampioenen in de bloemetjes tijdens sportgala

Denderstreek/Vlaamse Ardennen Van fotografie in Aalst tot schilder­kunst in Oudenaarde: deze 7 kunste­naars openen hun deuren tijdens Atelier in Beeld in de Dender­streek en Vlaamse Ardennen

Op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 mei vindt Atelier in Beeld plaats. Tijdens dit weekend kan je bij honderden kunstenaars uit heel Vlaanderen langs gaan om een kijkje te nemen in hun werkplaats. Wij selecteerden 7 leuke ateliers die je kan bezoeken in de Denderstreek en Vlaamse Ardennen: van fotografie in Aalst tot schilderkunst in Oudenaarde.

13 mei