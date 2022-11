Geraardsbergen voert strijd tegen zwerfvuil en sluikstort verder op

Ook sluikstorters worden opgevolgd en beboet dankzij een nauwe samenwerking tussen de diensten van het lokaal bestuur en de politie. Tijdens de Week van de Handhaving begin oktober resulteerde dit in zestien bestuurlijke verslagen voor zwerfvuil en vijftien pv’s voor sluikstort. “Heel veel Geraardsbergenaars ergeren zich aan zwerfvuil en sluikstort in ons straatbeeld. Hoewel we vaak inzetten op sensibilisering hebben hardnekkige vervuilers hier geen oren naar. Daarom vergroten we de pakkans door op regelmatige tijdstippen te controleren op sluikstort en zwerfvuil”, zegt schepen van Milieu Stephan De Prez (Open Vld).

Hoewel sluikstort qua grootte vaak zichtbaarder is dan zwerfvuil zijn beide vormen van afval even hinderlijk. “Bij sluikstort gaat het over huisvuil of bedrijfsafval dat wordt gedumpt om de ILvA-ophaling te ontwijken. Zwerfvuil is dan weer kleiner afval dat wordt achtergelaten: blikjes, sigarettenpeuken, hondenpoep. Samen met Mooimakers zet het lokaal bestuur zich in om beide afvalvormen te bannen en Geraardsbergen net en proper te houden", aldus De Prez.