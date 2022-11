Geraardsbergen opnieuw verkozen tot kindvriendelijke stad

“We zijn heel fier op de hernieuwing van het label en blikken met trots terug op wat we de voorbije jaren realiseerden. Terwijl kijken we hoe we verder kunnen groeien en werken aan kindvriendelijkheid en kinderrechten. Niet enkel als een verantwoordelijkheid van de jeugddienst of Huis van het Kind maar als een onderdeel in de werking van al onze diensten en alle actoren in de stad. Samen werken we aan een betere leefwereld voor kinderen en jongeren. Dat is een uitdrukkelijk statement dat we maken als lokaal bestuur”, geeft schepen Fernand Van Trimpont mee.