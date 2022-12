Geraardsbergen kaapt tweede plek weg bij #sportersbelevenmeer-awards

Moerbeke Rijdende auto vat vuur: bestuurder kan ontsnappen maar loopt brandwon­den op in gezicht

In de Mijnwerkersstraat in Moerbeke is woensdagavond een rijdende wagen in brand gevlogen. De bestuurder slaagde erin zijn voertuig te verlaten, maar liep wel brandwonden op in het gelaat.

