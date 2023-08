Geraardsbergen één van de hotspots tijdens Voka Open Bedrijvendag

Na zware brand in vakantie­vil­la Hakuna Matata: "We blijven niet bij de pakken zitten"

Even zat Franky Poelaert (56) in zak en as nadat een zware brand het wellnessgedeelte en bijhorende gebouwen van vakantievilla Hakuna Matata in Moerbeke vernielde maar enkele dagen later is de zaakvoerder al bezig met de heropbouw. “Voorlopig moeten onze gasten het met iets minder luxe stellen maar we werken volop aan een plan B", zegt Franky. Wij gingen de schade opmeten.