Geniet van Oost-Vlaamse hoeve- en streekproducten op picknick in De Gavers

Gent/Ophasselt ASSISEN. Pardaens wou slachtof­fer naar eigen zeggen niet doden: "Ik gaf één slag met de hamer om haar te doen zwijgen”

“Ik gaf Nicole één slag met de hamer, niet om haar te doden maar om haar stoute bek te doen zwijgen. Ik zag dat het te laat was om de hulpdiensten te bellen. Uit woede, omdat ze me had uitgelachen, heb ik nog met de hamer geklopt maar hoeveel keer weet ik niet.” Dat verklaarde Guy Pardaens. de 65-jarige man die beschuldigd wordt van moord in 2018 in Geraardsbergen op zijn 53-jarige vrouw Nicole Van Assche, maandagmiddag voor het Gentse hof van assisen.

30 mei