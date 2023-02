Gemeenteraadslid Paul Pardon dringt aan op restauratie kasteel van Viane

Veldrijden dames juniores Xaydee Van Sinaey rijdt zaterdag WK voor juniores in Hoogerhei­de: “Ik heb na mijn griep opnieuw het goede gevoel te pakken”

Zaterdag bijten de dames juniores de spits af op het wereldkampioenschap veldrijden. In het Nederlandse Hoogerheide mag wat verwacht worden van Xaydee Van Sinaey. De allroundster uit Geraardsbergen bewees vorig weekend met een tweede plaats in de manche van de Wereldbeker in Besançon dat ze klaar is voor de titelstrijd.

2 februari