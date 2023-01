Gedichtencarrousel in cultuurcafé The Preacher

De jaarlijkse Week van de poëzie vindt dit jaar plaats van 26 januari tot 1 februari. In Geraardsbergen is nogal wat poëzie te vinden in de openbare ruimte. Zo zijn er de poëtische Steegjesroute in het centrum, de biZARroute in Zarlardinge en een met gedichten getooide kerkhofmuur in Onkerzele. Ook in het station, op de Muur, de Vesten en op meerdere gevels word je vergast op gedichten. Naast de gastdichters Rick de Leeuw, Astrid Arns en Willie Verhegghe geven 24 dichters, elk gedurende twee minuten, hun gedicht een podium tijdens de poëziecarrousel. Pianist Karl Vermassen (Gigant) en singer-songwriter Robin De Mesmaeker zorgen voor muzikale intermezzo’s. De presentatie is in handen van schrijver Mario De Mesmaeker. Reserveren hoeft niet, maar je kunt wel een tafel voorbehouden via gedichtencarrousel9500@gmail.com, met vermelding van het aantal personen.