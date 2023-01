Gedichten in Route 42 tijdens de poëzieweek

Op woensdag 25 januari neemt Jan Ducheyne de trein tussen Geraardsbergen en Gent. Op het grondgebied van Route 42 zal hij pendelaars verblijden met een vleugje poëzie. Op Gedichtendag, donderdag 26 januari, brengt Hans Depelchin samen met Breathe zijn debuut-poëziebundel Spanriem tot leven in CC Zoetegem in Zottegem. Woensdag 1 februari wordt de titel van Route 42-dichter uitgereikt in de Wattenfabriek in Herzele. Uit een 40-tal inzendingen heeft de vierkoppige jury – Hans Depelchin, Hendrik De Sutter, Jan Ducheyne en Maya Wuytack – zes gedichten geselecteerd. Stemmen voor de publieksprijs kan nog tot woensdag 25 januari. Een gratis dichtbundel met alle geselecteerde gedichten kan opgehaald worden in de deelnemende bibliotheken. Route 42 is het cultureel samenwerkingsverband tussen de gemeenten Geraardsbergen, Herzele, Lierde, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem.