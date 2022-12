Financiën blijven gezond, ook met ambitieus investeringsprogramma en sterk stijgende kosten

De sterke stijging van kosten betekent echter niet dat het lokaal bestuur de investeringskraan dichtdraait. Het blijft investeren in Geraardsbergen en zijn burgers. “Het huidig economisch klimaat maakt het voor iedereen bijzonder zwaar want ook wij moeten het hoofd bieden aan torenhoge energiekosten, bouwmaterialen… Ook de verschillende loonindexeringen zetten het budget onder druk. Zonder in te boeten op de kwaliteit van onze dienstverlening optimaliseren we onze werking waar mogelijk en snoeien we in de eigen middelen. Toch blijven we op een gezonde manier investeren in onze stad. We willen erover waken dat de huidige situatie de toekomst van onze stad niet jarenlang hypothekeert. We blijven bouwen aan het Geraardsbergen van morgen”, zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld).