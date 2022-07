Fiberklaar strijkt neer in Geraardsbergen: Krijgt stad binnenkort supersnel internet?

GeraardsbergenGeraardsbergen krijgt als eerste stad in de Denderstreek binnenkort de kans om te genieten van een supersnel internet over fiber. Fiberklaar strijkt voor de uitrol van het glasvezelnetwerk immers neer in Geraardsbergen. Wanneer twintig procent van de inwoners zich voor 22 augustus inschrijft voor een gratis huisaansluiting, gaat de effectieve aanleg van het netwerk van start en wordt het volledige aansluitbaar gebied kosteloos fiberklaar gemaakt.

Het Vlaamse nutsbedrijf Fiberklaar hoopt tegen eind 2028 anderhalf miljoen Vlaamse huishoudens te voorzien van een glasvezelaansluiting, een investering van maar liefst tweeënhalf miljard euro. Geraardsbergen voert in de Denderstreek het peloton aan met 13.729 glasvezelaansluitingen in grote delen van Geraardsbergen en de deelgemeenten. Inwoners die de voorbije weken een infokaart in de bus kregen van Fiberklaar komen in aanmerking om hun woonst te laten aansluiten. Dat kan ook via de website fiberklaar.be/geraardsbergen nagekeken worden. “Zowel in de Gentse regio als het Waasland stapten al heel wat Oost-Vlamingen mee in ons project”, ​ zegt Rik Missault, CEO van Fiberklaar. “Nu kijken we naar de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek. De contacten met het stadsbestuur verlopen vlot en productief en we zijn verheugd dat ze hun inwoners de kans wil bieden om connectie te maken met het internet van de toekomst.”

De effectieve werken starten wanneer twintig procent van de inwoners van Geraardsbergen zich inschrijft voor de gratis huisaansluiting van Fiberklaar. De uiterste datum hiervoor is 22 augustus. De aanleg zal in nauw overleg gebeuren met het lokaal bestuur van Geraardsbergen en de aannemer. Waar mogelijk worden de werken gecombineerd met andere infrastructuurwerken om mogelijke overlast tot een minimum te herleiden. ​

Open netwerk ​

Fiberklaar ontwerpt, bouwt en beheert een open fibernetwerk in Vlaanderen. Fiberklaar biedt zelf geen internetabonnementen aan, maar het maakt zijn netwerk toegankelijk voor alle operatoren die via die weg fiberdiensten kunnen aanbieden. “De ‘Fiber to the Home’ (FTTH)-technologie garandeert de nodige stabiliteit en snelheid om ruimschoots te voldoen aan de noden van vandaag en morgen”, klinkt het. “​ ​Dat wil zeggen dat inwoners die met de gratis huisaansluiting hun huis fiberklaar laten maken, zelf kiezen of en bij welke telecomprovider ze een fiberabonnement nemen voor diensten zoals internet, digitale TV, clouddiensten, gaming, VR, streaming en telefonie. Vanaf de eerste dag bieden Proximus, Multifiber, RapidXS en edpnet hun diensten aan en verwacht wordt dat nog andere providers op de fiberkar zullen springen.”

Informatiecampagne

Het glasvezeltraject in Geraardsbergen begint met een uitvoerige informatiecampagne door Fiberklaar. Via informatieavonden, informatiepunten en e-mailcampagnes krijgt de Geraardsbergenaar een antwoord op elke vraag rond fiber en de mogelijkheid om zijn of haar woning te laten aansluiten op het open netwerk van Fiberklaar. ​Zo is op 4 augustus om 19.30 uur een online infomoment gepland en op 11 augustus om 19 uur is er een infomoment in zaal Travoo in de Adamstraat. Alle inwoners zijn van harte welkom om tijdens die infomomenten meer te vernemen over fiber en de vele mogelijkheden daarrond. Inschrijven voor de infomomenten kan via de specifieke website van Fiberklaar voor Geraardsbergen.

