Febe dingt mee naar kroontje van Miss Wellness Beauty

Galmaarden De grootst mogelijke eer voor een Galmaarde­naar is dit jaar voor Joran (26): hij wordt de nieuwe Pauwel. “Een enorme eer om in de voetsporen van mijn familie te mogen treden”

Het is intussen december, en dat betekent dat Galmaarden zich stilaan opmaakt voor een nieuwe editie van de Pauwelviering. Even belangrijk als de verkiezing van de paus en de president van Amerika is hierbij - voor Galmaarden althans - de verkiezing van de nieuwe Pauwel.En dat werd Joran De Borre (26). Hij is zeker geen onbekende in de gemeente, want zowat zijn hele familie werd ooit al eens Pauwel.

6 december