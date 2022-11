Extra geld voor scholen met hoogbegaafde leerlingen

Geraardsbergen Wat een comeback van Atelier Gist: “Voor het eerst sinds verhuis in Gault&Millau en direct hoogste nieuwkomer”

Voor het eerst sinds de verhuis naar Geraardsbergen staan Jason Spinoy (30) en Laurence Menten (30) met Atelier Gist weer in Gault&Millau. Van een mooie comeback gesproken: Atelier Gist is meteen een van de vier hoogste nieuwkomers van Vlaanderen met een scoren van maar liefst 15 op 20. “Dit is het duwtje in de rug dat we nodig hadden”, zeggen Jason en Laurence dolblij.

7 november