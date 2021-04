Explosie veroorzaakt zware brand in Geraardsbergen: bewoners zwaargewond naar ziekenhuis

Wielrennen Bart Roosens hoopt met Home Solution in april te koersen: “Frankrijk kan een start zijn”

30 maart Ploegleiders en managers moeten in coronatijden nog altijd met twee woorden spreken. Beloften en elites zonder contract kunnen nog altijd niet of nauwelijks koersen. Toch hoopt men bij Home Solution in april aan de bak te kunnen komen. De Ronde des Combattants zou een opstart kunnen worden.