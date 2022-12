Een miljoen keer bedankt! Deze Geraardsbergse verhalen hebben jullie het meest geraakt in 2022: van een studente die nog snel de sporen overloopt en gegrepen wordt door een trein tot de problemen bij Beauprez

Door een aanrijding met een sneltrein aan het station in Schendelbeke kwam een 18-jarige vrouw uit de buurt in juni om het leven. Ze was op weg naar school om een examen af te leggen. De trein waardoor de vrouw is aangereden was een directe sneltrein richting Geraardsbergen die een snelheid van 120 km per uur haalde.

Volledig scherm Joost Van Bockstaele 74 jaar - was nog 1 van de 5 bewoners van rusthuis Beauprez in Geraardsbergen © Frank Eeckhout

Burgemeester Guido De Padt (Open Vld) van Geraardsbergen activeerde begin februari het medisch rampenplan naar aanleiding van een inval van politie en gerecht eerder op de dag bij Alegria Cohousing, het voormalige rusthuis Beauprez, in Grimminge. Daarmee bereikt de situatie in het rusthuis een triest hoogtepunt. In april vorig jaar trok het Agentschap Zorg en Gezondheid de vergunning van de instelling in omdat er te veel tekortkomingen waren waaraan niks veranderde.

Opvallende verschijning op 12 april in het centrum van Geraardsbergen. Daar werd een man gefilmd die poedelnaakt door de straten wandelde.https://www.hln.be/geraardsbergen/poedelnaakte-man-gefilmd-in-centrum-van-geraardsbergen~a8b5c5e5/ De naaktloper werd opgepakt voor verhoor en kreeg een boete voor openbare zedenschennis. Niet wijst erop dat de man in adamskostuum mentale problemen had. Hij had naar eigen zeggen enkel zin om even naakt rond te lopen.

Volledig scherm Geraardsbergen: De legerkazerne komt op de Godsbergekouter in Schendelbeke. © RV

Commotie rond de komst van een legerkazerne in Schendelbeke. Deze nieuw te bouwen kazerne zal meer dan 1.000 nieuwe arbeidsplaatsen genereren, wat voor de stad een sterke, economische impuls zou betekenen. Buurtbewoners haalden nochtans alles uit de kan om de Godsbergekouter in Schendelbeke voor te behouden aan de landbouw. “We gaan de strijdbijl niet begraven”, zegt Johan Verbruggen van actiecomité Red de Godsbergekouter strijdvaardig.

Volledig scherm Geraardsbergen: Twee keer per jaar is het bang afwachten voor Hans, Mireille en William. © Frank Eeckhout

Opluchting bij de ouders en broer van de in 2003 vermoorde cafébaas Bryan Vanden Bremt uit Geraardsbergen, want één van de moordenaars kreeg half februari het verdict te horen over zijn vraag tot voorwaardelijke invrijheidstelling. “Het is een volledige afwijzing geworden. Maar binnen zes maanden wordt het opnieuw nagelbijten, want dan is het de beurt aan de andere dader om opnieuw een aanvraag in te dienen”, zegt broer Hans vanden Bremt (52).

