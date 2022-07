Dorpsraad Goeferdinge organiseert 48ste mattentaartenworp

Basis­school Hunnegem in het nieuw: "Alle register open in strijd om nieuwe leerlingen”

Basisschool Hunnegem in Geraardsbergen zit in het nieuw. Na jaren verbouwen is de school in het hart van Geraardsbergen klaar voor de toekomst. “We zijn te veel leerlingen verloren door de bouwvallige staat van de gebouwen. Met een ambitieus en warm team willen we die dalende trend nu een halt toeroepen", zegt directeur Sabine Michiels.

17 juni