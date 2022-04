Dorpsraad eert brandweervrijwilligers met borstbeeld

Geraardsbergen Ruim 3.000 handteke­nin­gen tegen mogelijke komst legerkazer­ne: “Dit is een prutsdos­sier”

Actiecomité Red De Godsbergkouter heeft zaterdag op de markt van Geraardsbergen met een 250-tal sympathisanten protest gevoerd tegen de mogelijke komt van een legerkazerne in de kouters van Schendelbeke. “Een prutsdossier, in zeven haasten in elkaar geflanst. Zonder de burger te informeren, zonder overleg, zonder inspraak van de bevolking, in alle geheimdoenerij diende het stadsbestuur dit dossier in", luidt het.

