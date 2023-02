Doorgang Markt naar Buizemontstraat opnieuw opengesteld

“De Buizemontstraat is een belangrijke verbinding vanuit het centrum naar onze rand. Heel wat mensen passeren er, onder meer om hun kinderen op school af te zetten. Bovendien staan er heel veel huizen in de Buizemontstraat. Voor de bewoners betekende het wegvallen van de verbinding via de Markt een serieuze omleiding. Hoewel de stabiliteitsproblemen een privaat geschil zijn, hebben we als lokaal bestuur mee naar oplossingen gezocht om de straat zo vlug mogelijk weer open te stellen. We betreuren dan ook dat er niet sneller een oplossing uit de bus kwam. Toch zijn we vandaag vooral opgelucht dat alle verkeer opnieuw door kan. Voor veel mensen zal dit een serieuze verademing zijn”, zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld).