Defensie bouwt nieuwe legerkazerne in Geraardsbergen: “Vertrokken voor procedureslag van 15 jaar”

Na jarenlange sluiting van kazernes over het hele land plant Defensie nu de omgekeerde beweging: op bepaalde strategische locaties in België moeten twee “kwartieren van de toekomst” komen, om zo met een betere regionale spreiding, meer jongeren warm te maken voor een job bij Defensie. Eentje komt in Wallonië en het andere in Vlaanderen, meer bepaald in de provincie Oost-Vlaanderen. Enkel het Drongengoed in Ursel (Aalter) en de Godsbergkouter in Schendelbeke (Geraardsbergen) waren nog in de running om de nieuwe legerkazerne van Oost-Vlaanderen binnen te halen. Het is uiteindelijk Geraardsbergen die de investering van 120 miljoen euro met daaraan gekoppeld zo’n 1.000 directe jobs, binnen haalt.

Sportinfrastructuur delen

Procedureslag

Bij actiecomité Red de Godsbergekouter komt deze beslissing hard aan. “Dat we niet tevreden zijn, is een understatement. We zijn zwaar ontgoocheld. We trokken naar het kabinet van de minister om onze bezwaren uit te leggen maar daar hebben ze duidelijk geen oren naar gehad. We hebben daar ook het signaal gegeven dat we ons niet zomaar zouden neerleggen bij de komst van een legerkazerne in Schendelbeke. Wel dat gaan we ook niet doen. We gaan nu met het comité de koppen bij elkaar steken maar ik verzeker nu al: we zijn vertrokken voor een procedureslag. Ik maak mij sterk dat hier de eerste 15 jaar geen steen gelegd wordt", reageert Johan Verbruggen.