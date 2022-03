De Zeppelin organiseert opnieuw ontbijt

Geraardsbergen Opendeur­dag in GO! Centrum en kleuter­school Pieternel

In basisschool GO! Centrum in de Buizemontstraat en kleuterschool Pieternel in de Baljuwstraat kan je op zaterdag 19 maar terecht voor een rondleiding op maat tijdens de opendeurdag. “We laten de ouders en leerlingen kennismaken met de klasleerkracht, de werking en de visie van de school”, zegt directeur Stijn Haegeman.

