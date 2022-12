De vijf momenten van 2022 van burgemeester Guido De Padt

1. Velen van ons hebben de oorlog tussen Rusland en Oekraiëne niet zien aankomen, hoewel het de kroniek van een aangekondigde oorlog was. Hebben we weg gekeken of was het ongeloof? Er is altijd oorlog, ergens, maar nu worden we ermee geconfronteerd op 2.000 km hier vandaan. Mensen worden straffeloos vermoord, jonge jongens moeten naar het slagveld om hun grond te verdedigen. Dat kan je toch niet vatten anno 2022 in Europa? Ik zie gelukkig een grote solidariteit en heb dat ook gevoeld in Geraardsbergen.

2. Op 23 april was er een bedankingsfeest in Geraardsbergen voor allen die zich hebben ingezet voor een goede werking van het vaccinatie- en het testcentrum. Ik ben als burgemeester fier dat een ploeg ambtenaren, medische sector en vrijwilligers, zeer snel een zo goed als perfecte logistiek heeft kunnen opzetten en dat allemaal zonder enige ervaring. Ik passeerde bijna dagelijks en heb kunnen vaststellen dat inwoners zeer tevreden waren over de vriendelijkheid, de toegankelijkheid en de professionaliteit. Het bewijst tot wat we in staat zijn en ook de waarde van vrijwilligers die ik soms omschrijf als de zuurstofflessen van onze samenleving.

3. Het letterlijk scheuren van een aantal woningen in de Gentsestraat en het gedwongen ontruimen van de woningen was emotioneel zwaar. Ze zeggen dikwijls dat een politieker een olifantenvel kweekt, dat is maar gedeeltelijk waar. Dit voorval heeft me echt geraakt. Ik voel me machteloos en tegen de muur gezet, ondanks het paperassenwerk, de vele telefoons en interventies, het baat niets. Ik leef mee met de getroffen gezinnen die zich in de steek gelaten voelen en begrijp het gemor van omwonenden en inwoners omdat een belangrijke toegangsweg zomaar en zolang kan worden afgesneden. Ik spreek de wens uit dat deze nachtmerrie snel mag stoppen en we kunnen starten met nieuwe toekomstplannen voor de buurt

4. De beslissing van Defensie om in Geraardsbergen een Kwartier van de Toekomst op te richten, dat is dus geen gewone legerkazerne, zorgt voor een grote bezorgdheid bij de landbouwers en omwonenden. Ik ben daarvan geschrokken. We gaan niet over een nacht ijs en de weg is nog lang voor de eerste steen zal worden gelegd. Ik ga alle kansen benutten om mijn waardering te tonen en tegelijk te zoeken naar oplossingen waarin iedereen zich kan vinden. Ik ben ervan overtuigd dat het een unieke kans is voor onze stad om werkgelegenheid te creëren en innovatie binnen te brengen.

5. Geluk zit in een klein hoekje. De mooiste momenten zijn gewoon een vlugge maar vriendelijke ‘goeiendag’ van een inwoner op straat, een blijk van waardering wanneer ik ergens binnenstap omdat ik iemand verder geholpen heb. Een fijn gesprek met een inwoner die ik nog niet ken, op het feest van de nieuwe inwoners of de ontvangst van jubilarissen, maken mijn dag goed. Of toen ik mocht voorlezen uit een boekje voor de leerlingen van BUSO “De Drempel”, waarbij 125 kinderen het uitgierden van het lachen, is me bijgebleven. En hoe ik mij geamuseerd heb met mijn nietsbetekenende rol in een toneelstuk… Geloof het of niet, het zijn die kleine momenten die me blij maken en energie geven.

