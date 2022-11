Damkap vat vuur door vergeten frietketel

Bever Gemeente­huis gesloten op 11, 14, en 15 november

Inwoners van Bever die de komende dagen op het gemeentehuis moeten zijn, controleren best even of de gemeentelijke diensten wel open zijn. Tussen 11 en 15 november is het gemeentehuis slechts twee uur open door twee feestdagen die elkaar snel opvolgen.

8 november