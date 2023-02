Daar is de koers: voorbereidingen in volle gang

De Helix zet vrijwilli­ger Veerle in de kijker: "Al van kinds af kreeg ze de natuurmi­cro­be te pakken"

Duurzaam Educatiepunt De Helix in Grimminge is heel fier op haar team enthousiaste helpende handen. “Ze hebben tonnen ervaring, brengen plezier in het centrum en we kunnen altijd op hen rekenen. We stellen je graag voor aan Veerle", klinkt het.