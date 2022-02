Chauffeur in levensgevaar na zwaar ongeval op Astridlaan N42 in Nederboelare

Viane 24-jarige ondernemer heeft grootste plannen met kasteeldo­mein in Viane: “Later wil ik ook afgebrand kasteel opknappen”

De 24-jarige Daan Langmans wil het kasteeldomein in Viane kopen. Dat domein is deels eigendom van Stefaan Premereur uit Geraardsbergen, de man die momenteel in de cel zit op verdenking van illegaal uitbaten van een zorginstelling. Het afgebrande kasteel is dan weer in handen van een Nederlander. “Het is de bedoeling om het domein zijn grandeur van vroeger terug te geven”, aldus de twintiger. Wij konden de plannen al eens inkijken.

15 februari