CD&V-senioren willen digibank in Geraardsbergen

GeraardsbergenDe CD&V-senioren van Geraardsbergen roepen de stad Geraardsbergen op om zich in te schrijven voor het project ‘Digibanken’ van de Vlaamse overheid dat inzet op het verkleinen van digitale uitsluiting bij mensen in een kwetsbare positie.

Volgens de ‘Barometer Digitale Inclusie’ van de Koning Boudewijnstichting (2020) ervaren mensen in een kwetsbare positie in de samenleving een hoger risico op digitale uitsluiting. Dat risico is niet denkbeeldig voor een grote groep 60+ers. “Veel senioren dreigen verloren te lopen in de smart cities. De meeste 60+’ers hebben geen schoolse opleiding gehad op vlak van computer en het gebruik ervan. Sommigen zijn er wel mee vertrouwd geraakt op de werkvloer”, vertelt Baudewijn Dehandschutter, voorzitter van de Geraardsbergse senioren.

“Onder meer door de bibliotheek en door Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen worden weliswaar initiatiecursussen aangeboden omtrent digitaal bankieren en het gebruik van een smartphone, tablet en laptop. Die in enkele avonden opgedane vaardigheden worden echter vergeten of niet onderhouden. Er is ook niet altijd feedback voorzien, laat staan verdere daadwerkelijke begeleiding. Ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen hebben de CD&V-senioren dit reeds aangekaart.

‘Digibanken’

In 2021 heeft de Vlaamse overheid het project ‘Digibanken’ opgezet. Ze voorziet 50.000.000 euro voor de oprichting van digibanken die het risico op digitale uitsluiting bij mensen in een kwetsbare positie verkleinen. In Vlaanderen werken al diverse ondernemingen en organisaties op e-inclusie door materiaal beschikbaar te stellen, kennis en vaardigheden te versterken of begeleiding, maar samenwerking tussen de verschillende partners is beperkt. Via dit project wil de Vlaamse overheid de diverse spelers verenigen in lokale samenwerkingsverbanden, de zogenaamde digibanken, zodat zij binnen een gestroomlijnd kader kunnen werken op gebied van strategie en dienstverlening.

De lokale digibankprojecten werden/worden toegewezen via open subsidieoproepen, verspreid over meerdere indieningsrondes in 2021 en 2022. In februari van dit jaar waren reeds zes digibanken van start gegaan en stonden er nog eens 29 in de steigers. Een nieuwe indieningsronde loopt tot en met 16 juni 2022. “De CD&V-senioren hopen ten stelligste dat het Geraardsbergse bestuur zich ook inschrijft in dat initiatief”, besluit voorzitter Baudewijn Dehandschutter.