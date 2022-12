Camping De Gavers geteisterd door brandstichtingen: na toiletten en vuilbakken nu caravans in brand gestoken

Brandweerpost Geraardsbergen werd de voorbije dagen al drie keer opgeroepen voor een brand in De Gavers. In de nacht van dinsdag op woensdag ging het om een brand in een ondergrondse afvalcontainer. De dag ervoor was er brand in de toiletten. Telkens bleek de brand aangestoken. Woensdagavond omstreeks 21.30 werd de omgeving dan weer opgeschrikt door een luide knal. Die was tot ver in de omtrek te horen. “Vier leegstaande caravans op de hoek van het kampeerterrein hebben vuur gevat. Volgens de eerste informatie zou het opnieuw om brandstichting gaan. Er volgde ook een ontploffing. Gelukkig raakte niemand gewond. Door de opeenvolging en de ernst van de feiten gaan we parket Oost-Vlaanderen vragen om een onderzoek te starten", zegt burgemeester Guido De Padt.