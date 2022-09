Campagne ‘Modder op de weg’ wil landbouwers en andere weggebruikers met elkaar verzoenen

Schendelbeke Xaydée Van Sinaey (17) rijdt deze nacht het WK tijdrijden junioren vrouwen in Australië: "Niet eenvoudig om schoolwerk bij te houden"

Deze nacht rijdt Xaydée Van Sinaey uit Schendelbeke de tijdrit ‘vrouwen junioren’ op het WK wielrennen in Australië. De leerling uit het zesde jaar ‘Techniek-wetenschappen’ op het GO! Atheneum Geraardsbergen heeft ambitie en wil presteren voor het Belgische team. Tijdens een kort gesprek praat ze over haar avontuur in Australië.

19 september