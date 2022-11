Brandweerwagen botst op weg naar brandende frietketel in Deftinge

De brandweer was net aan de kazerne in de Zakkaai vertrokken en was prioritair, met zwaailicht en sirene, onderweg naar een oproep voor een brandende frietketel in de Kruisstraat in Deftinge. Toen de brandweerwagen op het kruispunt kwam, reed de chauffeur met een matige snelheid door rood. Een wagen die door het groene licht richting Ophasselt reed, merkte de brandweerwagen niet op of raakte in paniek. Uiteindelijk kwam het tot een lichte aanrijding waarbij de wagen over de vluchtheuvel werd geduwd. Niemand raakte gewond, maar door het ongeval was het kruispunt wel korte tijd versperd. Andere brandweerploegen uit Denderleeuw en Ninove haastten zich intussen naar Deftinge.