Brandweerversterking arriveerde pas 15 minuten na eerste ploegen: “Gelukkig hielpen burgers mee blussen”

GeraardsbergenDat de brandweerhervorming van zes jaar geleden geen garantie is voor een snellere en efficiëntere hulpverlening werd donderdagavond pijnlijk duidelijk bij een zware brand in Geraardsbergen. Door een gebrek aan hoog genoeg gekwalificeerde brandweermannen werd bijstand gevraagd uit Denderleeuw en Aalst. Die ploegen arriveerden pas 25 minuten na de eerste alarmering.

Burgemeester Guido De Padt vroeg en kreeg een volledig tijdsverloop van de brand en dat is toch ontluisterend. “Dat brandweerwagens uit Aalst en Denderleeuw moeten komen wanneer andere brandweerposten zoals Lessen, Tollembeek of Brakel – welke geregeld al interventies uitvoeren in Geraardsbergen - dichterbij zijn, is niet logisch”, aldus de man.

Uiteindelijk arriveerden in eerste instantie slechts vijf brandweermannen uit Geraardsbergen met een tankwagen en ladderwagen in de Buizemontstraat. “Maar met zo een beperkte ploeg sta je volledig machteloos bij een uitslaande brand. Respect voor die collega’s dat ze, terwijl een ganse straat staat te kijken en filmen, koelbloedig in actie schoten en de brand onder controle konden houden”, valt te horen in brandweermiddens.

Inzet van burgers

Eveneens opvallend bij de eerste bluswerken: de inzet van burgers. Mannen zonder brandweeruitrusting hielpen in eerste instantie mee slangen uitrollen en blussen. Gelukkig ging het om (brandweer)mannen die wisten wat ze deden, toevallig in de buurt waren en bijsprongen. “Wij hebben gewoon onze taak gedaan door overal aan te bellen, te controleren dat iedereen buiten was en de collega’s te helpen”, is het enige wat zij kwijt willen. Over de organisatie van de Hulpverleningszone wil of durft niemand uitspraken doen.

Toch dringen maatregelen zich op. Bij een vorig incident enkele jaren geleden, waarbij in de omgeving van het station van Geraardsbergen drie woningen in brand stonden, moest toen eveneens bijstand uit Aalst en Wetteren komen. Die liet begrijpelijk evenzeer op zich wachten, maar de enige maatregel die volgde was het verwijderen van de gemeentenamen van de brandweervoertuigen.

Samenloop van omstandigheden

Daardoor schoot donderdagavond inderdaad geen enkele brandweerpost, maar wel de Hulpverleningszone Zuid-Oost jammerlijk tekort. Weliswaar door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. “Vooreerst was er door de vakantieperiode geen onderofficier beschikbaar om de eigen autopomp te bemannen en in Ninove waren evenmin voertuigen beschikbaar omwille van wateroverlast”, weet De Padt. Voor alle duidelijkheid: het lijkt er niet op dat de wachttijd op extra brandweervoertuigen hier voor extra schade zorgde, maar wat indien er nog mensen binnen waren?

Desondanks panikeert De Padt niet. “Dergelijke cascades van uitzonderlijke omstandigheden zijn zeldzaam en ik wil zeker geen paniek zaaien. Wel moeten hieruit lessen getrokken worden en maatregelen volgen.” Concreet denkt de man aan een gemeenschappelijk systeem van voertuiglocatie. “Want het is eigenlijk onverantwoord en onbegrijpelijk dat vanuit onze brandweerzone geen zicht is op beschikbare voertuigen in dichterbij gelegen kazernes van onder meer de zone Vlaamse Ardennen waardoor die in een situatie zoals donderdag niet opgeroepen worden.”

Federale overheid in gebreke

De man stelt voorts dat het lang uitblijven van bijkomende hulp een van de symptomen is van wat er fout loopt. “Het komt er op aan nu vinger op de wonde te leggen en de oorzaken aan te pakken. Daar hoort het aantrekkelijker maken van de functie van brandweervrijwilliger bij.” Daarnaast kijkt de burgervader niet alleen naar de hulpverleningszone. “Ook de federale overheid blijft in gebreke. Zij beloofde 50% bij te dragen aan de brandweerzones, maar in de praktijk is dat slechts 30%. Bovendien moeten we steeds meer beroepsmensen aanstellen om voldoende bescherming te bieden waardoor de kost nog verder zal exploderen.”

Te vrezen valt dat die kost mee een rol speelt in de onderbezetting wat betreft beroepsbrandweermanschappen in de Hulpverleningszone Zuid-Oost. Federaal parlementslid Anja Vanrobaeys (Vooruit) kaartte net nog aan dat de zone kampt met een personeelstekort van 25%. Daarnaast blijken de geplande aanwervingen amper te volstaan om de pensioneringen op te vangen. Begin deze week waarschuwde Vanrobaeys daarom nog dat het een “kwestie van tijd is voor er rampen gebeurden.” Het mag duidelijk zijn dat het geen vijf voor twaalf, maar wel vijf na twaalf is. “Intussen werd wel al een overlegcomité belegd, maar daarmee is dat personeelsprobleem niet opgelost”, reageert zij na wat in Geraardsbergen gebeurde.

Tijdschema brandweerwagens:

18u38: eerste alarmering

18u43: vertrek autopomp brandweerpost Denderleeuw

18u44: vertrek commandowagen brandweerpost Aalst

18u45: vertrek autopomp brandweerpost Aalst

18u46: vertrek tankwagen brandweerpost Geraardsbergen

18u48: vertrek ladderwagen brandweerpost Geraardsbergen

18u48: aankomst tankwagen brandweerpost Geraardsbergen

18u51: vertrek commandowagen brandweerpost Geraardsbergen

18u52: aankomst ladderwagen brandweerpost Geraardsbergen

18u52: aankomst commandowagen brandweerpost Geraardsbergen

19u03: aankomst autopomp brandweerpost Denderleeuw

19u05: aankomst commandowagen brandweerpost Aalst

19u07: aankomst brandweerpost Aalst

19u10: vertrek autopomp brandweerpost Geraardsbergen

19u12: aankomst autopomp brandweerpost Geraardsbergen

Volledig scherm Vanuit de brandweerkazerne van brandweerpost Geraardsbergen vertrokken donderdagavond in eerste instantie slechts vijf manschappen. © Koen Moreau