Boomplantactie voor opstart Stadsboerderij Hunnegem

“De fruitbomen in de boomgaard geven nog een mooie opbrengst. Na jaren verwaarlozing zijn ze echter toe aan een deskundige snoeibeurt willen we ze levendig en productief houden. Tegelijk is het nodig om te anticiperen en nu al nieuwe fruitbomen aan te planten, zodat we over tien jaar nog steeds van de vruchten kunnen genieten", zegt coördinator Leen Van de Weghe. Voor de eerste plantactie is gekozen voor een appelboom. “Daarmee sluiten we aan op de huidige invulling van de oude boomgaard. En bovendien staat de appelboom symbool voor vertrouwen en dankbaarheid. In het voorjaar kondigt de bloesem van de appelboom de lente aan. En ook in de herfst is deze boom een lust voor het oog.”