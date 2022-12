Boomplantactie Stadsboerderij Hunnegem

De boomplantactie is het officiële startmoment van de Stadsboerderij Hunnegem. “Samen met onze boeren en leveranciers, burgers, buurtbewoners, medewerkers en sympathisanten planten we de eerste nieuwe bomen in de oude boomgaard. We nemen ook tijd om wensen en verwachtingen te delen op een groot prikbord. Afsluiten doen we met een lekkere kop soep en een gezellige babbel", laat Wim Schrever weten.