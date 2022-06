BiZAR kunstroute viert 10-jarig bestaan met 23 extra kunstwerken

De biZAR kunstroute is een beetje het “specialleke” onder de wandelroutes. Het hele jaar door geniet je langs het parcours van 25 permanente kunstwerken. Uitgehouwen boomstronken, poëzie, beelden: overal vind je stukjes kunst die doen mijmeren, nadenken, wegdromen. “Om de twee jaar breekt de route echter helemaal uit. De permanente stukken krijgen deze zomer lang het gezelschap van maar liefst 23 kunstwerken. Die worden één voor één gecreëerd voor een specifieke locatie waardoor natuur en kunst mooi versmelten. In oktober vertrekt een deel van de kunstwerken terug uit Zarlardinge. Een ander deel krijgt een definitieve plek in de vaste collectie", vertelt Hilde De Vos.

Het biZAR-kunstteam verwelkomt de wandel- en kunstliefhebbers en andere sympathisanten vanaf 10.30 uur tot 17 uur aan de kerk van Zarlardinge met een folder, een rondleiding in de kerk en wat info. “Na de wandeling verwennen we de wandelaar met een biZAR biertje en een mattentaart. Bezoekers kunnen de bewegwijzerde route volgen op een wandelkaart met locatie en info over de werken en kunstenaars. De wandellus is ongeveer 6 kilometer lang en er is een alternatieve route voor rolstoelgebruikers, waarin het grootste deel van de kunstlocaties is opgenomen. De kers op de taart zijn de twee optredens. Voor de vroege wandelaars is om 11 uur een streep muziek van De Ongetemden en in de namiddag zijn er optredens om 14.30 en om 16 uur van Les Princes des Bois", geeft De Vos nog mee.