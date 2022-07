Bioloog/filosoof/boeddhist Matthijs Schouten in de Helix

Matthijs Schouten Schouten heeft al veel mensen aangezet om opnieuw contact te maken met de natuur. Zo was er een bedrijfsleider die daar werk wilde van maken en elke dag in de tuin naar een steen ging kijken. Toen die steen plots verdwenen was, werd de man ongelukkig: hij was bezorgd om die steen en vroeg zich af wat er met die steen gebeurd was. “Hij maakte eerst een grondige analyse hoe die vernietigende houding van de natuur als ‘slaaf’ is ingebakken in onze Westerse cultuur: dat gaat terug tot het prille begin, toen er ‘in den beginne’ niets was en in zeven dagen de schepping werd geschapen. Hij verduidelijkte verder ook de rol van onze grote filosofen, in onze koloniale houding naar de natuur. Niet in het minst door de stelling van Pythagoras, met zijn Ladder van het Zijn, als een opdeling van organismen", vertelt Wim Schrever.