Bewoners voormalig rusthuis Beauprez op bevel van parket geëvacueerd: “Medische zorg en veiligheid kan niet meer gegarandeerd worden”

Grimminge Senior Resort De Kloef op zwarte lijst Agentschap Zorg en Gezondheid: "Alle opmerking zijn ondertus­sen weggewerkt"

Sinds een inspectie in het voorjaar van 2021 staat Senior Resort De Kloef in Geraardsbergen op de zwarte lijst van Agentschap Zorg en Gezondheid. De inspectie legde vooral enkele infrastructurele mankementen bloot. “Enkele van die mankementen zijn al weggewerkt. Voor de rest is een oplossing in de maak”, laat zaakvoerder Stefaan Premeneur weten.

28 januari