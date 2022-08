Bestuurders onder invloed van drugs: ook politie Geraardsbergen/Lierde merkt stijging

Merksplas Familie van Lars Janssens (16) kan verlies amper vatten: “Toen iemand opmerkte dat hij er vredig uitzag, wisten we: dit komt niet meer goed”

“Dit is zo moeilijk om te aanvaarden...” Aan het woord is Guy, de papa van Lars Janssens (16). Hij is zijn zoon verloren, nadat Lars vorige week aangereden werd door een bestuurder die onder invloed was van cannabis. De man was gekend voor eerdere feiten. Lars vocht een week lang voor zijn leven, maar het mocht niet zijn. “Hij was zo’n gelukkig kind.”

7:33