Bestuurder in kritieke toestand na frontale aanrijding in Guilleminlaan

De bestuurder van een witte Mercedes die richting het centrum reed, kwam in de bocht tussen de Hoge Buizemont en de Pachterstraat op de rijstrook voor tegemoetkomend verkeer terecht. Daar reed hij frontaal in op een kleine wagen die van het centrum weg reed. Door de klap werd de Mercedes weggeslingerd en tolde hij in het rond. Daarbij botste die wagen nog verschillende keren tegen andere obstakels.