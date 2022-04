BELOOFD IS BELOOFD: Aantrekkelijker voor fietsers en handelaars maar communicatie loopt al te vaak mank

GeraardsbergenDe bestuursperiode van uw stadsbestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren tien beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Geraardsbergen, een stad die fietsen aantrekkelijk wilt maken en burgerparticipatie hoog in het vaandel draagt.

Burgemeester :Guido De Padt (Open Vld) - Inwoners: 34.281 - Meerderheid Open Vld en CD&V - Zetelverdeling: Open Vld 12 - CD&V 9 - Vooruit 4 - N-VA 2 - Vlaams Belang 2 - Het Alternatief 2

1. Financieel gezonde stad zijn: IN UITVOERING

Geraardsbergen heeft over 6 jaar een overschot van 8.500.000 euro tegenover een uitgavenbudget van ongeveer 350.000.000 euro. De stad behoedt zich wel tegen eventuele tegenslagen waardoor het met dit saldo voorzichtig moet omspringen. Dit moet dan ook de toetssteen zijn wanneer men het heeft over bijkomend of nieuw beleid. Een stad besturen is keuzes maken: gaan voor beleidskeuzes en voldoende investeringsruimte laten zonder schulden te laten oplopen. Hiermee wil Geraardsbergen ten allen tijde een financieel gezonde stad blijven.

Reactie stadsbestuur: “Uit het uit goedgekeurde meerjarenplan en de jaarrekening 2020 blijkt dat onze stad financieel gezond is. Het jaar 2020 werd afgesloten met een positieve marge van 4.289.917 euro, terwijl de raming 2.105.743 euro bedroeg. De jaarrekening 2021 is momenteel nog in opmaak.”

2. Verbindende stad zijn door burgers bij beleid te betrekken: IN UITVOERING

Participatie krijgt een vaste plaats in het beleid. Het bestuur ziet de burger als een partner die actief betrokken wordt bij het uitstippelen en uitwerken van het beleid. Via een burgerbegroting kunnen zelf bepalen welke concrete projecten ze met dit budget gerealiseerd willen zien. Geraardsbergen evolueert verder naar smart city met een uitgebreide digitale dienstverlening. Een open en proactieve communicatie over bestaande dienstverlening en beleidsbeslissingen zijn cruciaal.

Reactie stadsbestuur: “De voorbije jaren werd al heel wat geïnvesteerd in een modern netwerk en in digitalisering. Ook in de toekomst zetten we in op een verdere innovatieve, digitale dienstverlening voor de burgers. Er werd intussen een upgrade gedaan van het FreeWifi netwerk in het handelscentrum van Geraardsbergen. Vanaf dit jaar verschijnt het stadsmagazine vijf keer in plaats van vier keer. Stadsmakers krijgt steeds meer vorm. In 2021 werden het burgerbudget en het burgerkwartier in het leven geroepen. Er komt dit jaar een website waarop burgers alle StadsMakers projecten vinden. Over het logo hebben de burgers mee gestemd.”

Volledig scherm Geraardsbergen: Deze pingpongtafel aan Lokaal dienstencentrum De Maretak werd gerealiseerd via het burgerbudget. © Frank Eeckhout

3. Actief bestrijden van armoede: IN UITVOERING

Geraardsbergen zet actief in op het voorkomen en bestrijden van armoede. De werking van de sociale dienst wordt verder versterkt. Er wordt daarnaast ook sterk ingezet op activering en lokale werkgelegenheid. De strijd tegen eenzaamheid wordt opgevoerd en de mantelzorgpremie blijft behouden. Het Huis van het Kind zet zich verder in voor het welzijn van gezinnen met kinderen en heeft hierbij een bijzondere aandacht voor gezinnen met heel jonge kinderen. De secundaire scholen ondersteunen we via een schoolopbouwwerker die de brug kan vormen tussen thuis en school, welzijnsorganisaties en verenigingen.

Reactie stadsbestuur: “Als één van de weinige gemeenten en steden hebben wij een schepen bevoegd voor eenzaamheid. De voedselherverdeelwinkel ’t Komisjken van wijkcentrum De Poort werd tijdens de eerste coronamaanden sterk uitgebouwd in de voormalige sporthal De Kriebel. Onder andere met de plaatselijke supermarkten werden afspraken gemaakt om dagelijks de voedseloverschotten op te halen en te herverdelen aan de meest kwetsbaren. De werking van de sociale dienst werd deze legislatuur versterkt met bijkomende inzet van maatschappelijk werkers voor projecten rond budgethulp, activering en huisvesting. De werking van Het Sociaal Huis werd verder uitgebouwd de afgelopen jaren. Onder andere het nieuwe project ‘kansen-verkenner’ biedt gezinnen hulp op maat om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. In de Kunstacademie wordt speciaal ingezet op een sterk zorgbeleid en op de aanpak van kwetsbare leerlingen. De secundaire scholen worden ondersteund via een schoolopbouwwerker die de brug kan vormen tussen thuis en school, welzijnsorganisaties en verenigingen. Op die manier kunnen we de gelijke onderwijskansen in Geraardsbergen bevorderen en de kansen op tewerkstelling van heel wat jongeren verhogen.”

Volledig scherm Geraardsbergen: Vrijwilligers gingen op bezoek bij 80-plussers om te informeren naar hun toestand. © Frank Eeckhout

4. Vergroening Abdijpark en nieuwe invulling Den Bleek: UITGEVOERD EN IN UITVOERING

De stad ontwikkelt een nieuwe, toekomstgerichte en integrale visie op ons stadscentrum, dat verder kan evolueren qua look en feel, uitzicht, aankleding, toegankelijkheid, mobiliteit, ondernemerschap en beleving voor jong en oud. We maken hiervoor een masterplan op. We zorgen ook voor een aantrekkelijk handelscentrum en het Stationsplein wordt volledig heringericht. Het Abdijpark wordt een groene oase in het centrum en Den Bleek krijgt een nieuwe invulling.

Reactie stadsbestuur: “Het vernieuwde Abdijpark werd een aangename, speelse ontmoetingsplaats voor jong en oud, met veel respect voor de belangrijke historische waarde. De realisatie van het nieuwe ontmoetingscentrum De Lelie zit in de laatste rechte lijn en zal tijdens deze bestuursperiode gerealiseerd zijn. Er werden nieuwe kunstwerken toegevoegd aan de kunstroute Adrianopolis. Ook de Bizarroute wordt tweejaarlijks aangevuld met nieuwe kunst. Op vlak van infrastructuur is de sportzaal in Moerbeke gerenoveerd, wordt het kunstgrasveld in de Plage vernieuwd, net zoals de stookplaats in het Adriaansstadion. De afgelopen jaren zijn we blijven investeren in het aantrekken van externe organisatoren van wielerwedstrijden met als doel onze stad via televisie-uitzendingen mooi in beeld te brengen.”

5. Veilige fietsverbindingen vanuit dorpskernen: IN UITVOERING

Volledig scherm Geraardsbergen: Schepen Fernand Van Trimpont maakt werk van een trage wegenplan. © Frank Eeckhout

Geraardsbergen is al lang gekend als ‘wielerstad’, nu willen we ook graag ‘fietsstad’ worden. De stad investeert daarvoor in veilige fietsverbindingen vanuit de dorpskernen voor woon-, school-, werk- en winkelverkeer, in fietsenstallingen en in aangepaste infrastructuur zoals fietsstraten, fietszone en oplaadpunten. Het trage wegenplan wordt gefaseerd uitgevoerd waarbij gestart zal worden met enkele hoofdverbindingen.

Reactie stadsbestuur: “De gemeenteraad keurde vorig jaar het eerste fietsbeleidsplan van de stad goed. Dit beleidsplan omvat liefst 73 acties die onderverdeeld zijn in 5 ambitieuze doelstellingen om Geraardsbergen fietsvriendelijker te maken. We organiseerden ook een bevraging bij de bevolking en de dorpsraden om te weten welke suggesties er zijn om de deelgemeenten en het stadscentrum fietsvriendelijker te maken. Op dit ogenblik zijn we dit alles in kaart aan het brengen en de uitvoering aan het voorbereiden. Weldra komen er ook extra fietsenstallingen en fietsstraten in de deelgemeenten. Sinds september werd het kernwinkelgebied één grote fietszone van 11 aaneengesloten fietsstraten waar de fietser hoofdgebruiker is. Dit jaar voorzien we de opmaak van nieuwe fietsroutekaarten. Deze zijn uitgebreider dan de schoolroutekaarten. In 2020 werd het trage wegenplan goedgekeurd. Een enthousiaste groep vrijwilligers bracht de bijna 1.300 trage wegen in kaart. We werken aan de opstart van een project met wegspotters. Wegspotters zijn wandelaars en/of fietsers die problemen langs trage wegen kunnen doorgeven.

6. Extra veiligheidscamera’s: IN UITVOERING

Volledig scherm Korpschef Patrice De Mets: Eind 2020 werd het algemeen politiereglement van de stad aangepast. © Frank Eeckhout

De veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners zijn een belangrijke focus en vergen een integrale aanpak. De stad wil kort op de bal spelen bij signalen van overlast om frustraties snel weg te werken. De inzet van camera’s speelt daarbij een grote rol. Elke schoolomgeving zal bekeken en geëvalueerd worden op vlak van verkeersveiligheid, er wordt geijverd voor de herinrichting van de Astridlaan met focus op veilige fiets- en voetpaden en oversteekplaatsen. Samen met de lokale politie wordt strijd gevoerd tegen verkeersoverlast en onaangepast rijgedrag.

Reactie stadsbestuur: “Eind 2020 werd het algemeen politiereglement van de stad aangepast. De belangrijkste wijziging is de aanpak van overtredingen op stilstaan en parkeren via gemeentelijke administratieve sancties. Sinds 1 december 2020 riskeert men hiervoor een GAS-boete in plaats van een verkeersboete. Ieder jaar worden bijkomende veiligheidscamera’s in de stad geïnstalleerd, dit in overleg met de politie. Ook werd een sluikstortcamera in gebruik genomen. We plannen een uniforme aanduiding en infrastructuur van de schoolomgevingen en werken aan een charter werftransport om - samen met de bouwsector - te zorgen voor een bereikbare en veilige schoolomgeving tijdens werken.”

7. 40 procent minder CO2-uitstoot tegen 2030: AFWACHTEN

Geraardsbergen engageert zich om 40% minder CO2 uit te stoten tegen 2030 en denkt hiervoor aan hernieuwbare energie. Er wordt fors geïnvesteerd om de openbare verlichting om te schakelen naar LED-verlichting. Geraardsbergen heeft het label van fairtrade gemeente en streeft naar een eerste fairtradestraat en gaat een nieuwe fairtradekaart ontwikkelen.

Reactie stadsbestuur: “We zetten in op energiebesparing, duurzaam verwarmen en hernieuwbare energie. We kiezen voor een duurzaam en efficiënt beheer van onze gebouwen. De kunstacademie is daarvan een mooi voorbeeld. De zolderverdieping en het dak van de academie werden volledig geïsoleerd. Daarnaast moedigen we de burgers aan om duurzame keuzes te maken tijdens hun renovaties door het aanbieden van gratis renovatieadvies via Geraardsbergen renoveert. Ons nieuwe ontmoetingscentrum De Lelie zal voldoen aan de ‘Bijna Energie Neutraal’ norm. We zetten in op deelauto’s en deelfietsen. Het aantal fietsen werd ook opgetrokken van 6 naar 8. Jeugdverenigingen worden ondersteund bij de aankoop van duurzame materialen. We investeren fors om de openbare verlichting verder om te schakelen naar LED-verlichting. Eind 2021 bedroeg dit al 38 %. Er werd een fair trade spaarkaart ontworpen en we behaalden de 10 mondiale uitdagingen van de provincie Oost-Vlaanderen. Op dit ogenblik wordt gewerkt aan een nieuwe fairtradekaart. De eerste windmolen op ons grondgebied wordt momenteel gebouwd.”

Volledig scherm Geraardsbergen: In Schendelbeke wordt momenteel een windmolen gebouwd. © Frank Eeckhout

8. Vergroening van stad: AFWACHTEN

Geraardsbergen wil evolueren naar meer onderhoudsvriendelijke aanleg van openbaar groen en bij vriendelijke stad. Vergroening moet bijdragen aan een gezondere omgeving en n de leef- en luchtkwaliteit van onze stad verhogen. Ook de begraafplaatsen verdienen een groener, moderner en toegankelijk kader om het aangenamer te maken op deze rustplaatsen. De stad doet aan bosuitbreiding en zet in op de netheid en onderhoud van de (trage) wegen, groenvoorzieningen, locaties met banken en vuilnisbakken.

Reactie stadsbestuur: “Het project Mooimakers werd opgestart en omvat een driejarig coachingtraject met Mooimakers/OVAM. Dit project zal sluikstorten en zwerfvuil structureel aanpakken met een concreet actieplan en zal gebeuren in samenwerking met verschillende partners. Hiervoor zetten we ook een mobiele camera in. Er is de jaarlijkse lenteschoonmaak van voetpaden in het handels- en toeristisch centrum. Er wordt gewerkt aan de toegankelijkheid van begraafplaatsen. Idegem en Overboelare zijn al uitgevoerd. Geveltuintjes worden volop gepromoot. Vergroening, geveltuintjes en groendaken. dragen bij aan een gezondere omgeving en zullen de leef- en luchtkwaliteit van onze stad mee verhogen.”

Volledig scherm Ook burgemeester Guido De Padt liet een geveltuintje aanleggen. © Frank Eeckhout

9. Kwaliteit van woningen verbeteren: IN UITVOERING

Geraardsbergen investeert in de verdere verbetering van de woonkwaliteit. Hierbij wordt ingezet op een divers, betaalbaar en kwalitatief woonaanbod en dit in een aangename omgeving met tal van faciliteiten. Er wordt een subsidiesysteem uitgewerkt om de kwaliteit en comfort van het woningbestand te verbeteren. Via het toewijzingsreglement wordt sociale huisvesting bij prioriteit toegewezen aan eigen inwoners.

Reactie stadsbestuur: “Voor elke deelgemeente wordt een hoppinpunt voorzien. We zetten in op woningkwaliteit via conformiteitsattesten, woningcontroles in eigen beheer en het aanpakken van leegstand. De subsidiereglementen basiscomfort en gevelverfraaiing zijn goedgekeurd, geëvalueerd en aangepast. Aanvragen komen volop binnen. Het toewijzingsreglement met prioriteit voor eigen inwoners is goedgekeurd door de gemeenteraad.”

10. Bedrijvige stad: IN UITVOERING

Geraardsbergen blijft inzetten op kwalitatieve openbare markten en een ondernemersvriendelijk klimaat. Daarnaast wil het eigen inwoners op een duurzame manier te werk stellen. Het terugdringen van de schoolse achterstand van de kinderen en jongeren is daarbij belangrijk om hun tewerkstellingskansen te verhogen. In functie van de economische ontwikkeling kijkt het stadsbestuur ook over de stadsgrenzen heen.

Reactie stadsbestuur: “Startende ondernemingen worden ondersteund via een startersmoment en via nauwe samenwerking met het vernieuwd starterscomité. Momenteel loopt er een project waarbij pop-up winkels tijdelijk ondergebracht worden in leegstaande panden. Kwalitatieve openbare markten worden ondersteund door actieve deelname aan dag en maand van de markt. Tewerkstellingskansen worden verhoogd door jaarlijks mobiele opleidingen samen met VDAB aan te bieden. Over de stadsgrenzen heen economische ontwikkeling stimuleren staat op de planning vanaf eind 2022 en komende jaren.”

Volledig scherm Geraardsbergen: Nikita en Yilmaz openden onlangs hun pop-up zaak in een leegstaand handelspand in het centrum. © Frank Eeckhout

CONCLUSIE

Geraardsbergen is goed op weg om zijn strategische doestellingen waar te maken. Of dat deze legislatuur gaat lukken, is niet helemaal zeker. Wij denken daarbij vooral aan de vernieuwing van het Stationsplein en de herinrichting van de Astridlaan. Bij dat laatste is de stad afhankelijk van het Agentschap Wegen en Verkeer. Het stadsbestuur neemt heel wat initiatieven om Geraardsbergen levendig en bruisend te houden, wat aan te moedigen valt. Ook leeft er het besef dat de stad actieve rol kan spelen en een voorbeeld kan zijn in de strijd tegen de klimaatverandering. Ondanks het heuvelachtig grondgebied wordt fietsen aantrekkelijk gemaakt en probeert met het verkeer in de binnenstad te ontmoedigen. Toch leeft de perceptie bij de inwoners dat het bestuur slabakt en dat er stilstand is. Dat heeft vooral te maken met een gebrekkige communicatie. Hierin kan het stadsbestuur nog veel vooruitgang boeken.