Barbecue bij KWB-Nederboelare.

Open Vld reageert op open brief actieco­mité Red De Godsberg­kou­ter: "Toekomst Geraards­ber­gen hangt af van komst legerkazer­ne"

In een open brief riep actiecomité Red De Godsbergkouter de plaatselijke afdeling van Open Vld op om kleur te bekennen in het dossier rond de komst van een legerkazerne in Schendelbeke. De reactie van de meerderheidspartij is duidelijk. “Met de komst van een legerkazerne stelt Geraardsbergen haar toekomst veilig", klinkt het bij de liberalen. Welke argumenten haalt Open Vld daarvoor aan?