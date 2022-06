Ballet en dans van internationaal niveau in Arjaantheater

Ballet en dans van het hoogste niveau. Tien professionele dansers allen actief in binnen- en buitenland. Een programma dat liefhebbers in België maar zelden te zien krijgen. Je kan het allemaal ervaren op 25 juni in het Arjaantheater in Geraardsbergen. “Er worden tien choreografieën gebracht, waaronder ook vier wereldpremières. Het voorprogramma wordt verzorgd door leerlingen van de Kunstacademie Geraardsbergen. Het is een niet te missen evenement in de regio. En er is meer. Een week later op 4 juli gaat de achtste Internationale Dansstage Geraardsbergen van start. Ook hier zal een team internationale docenten het beste van zichzelf geven voor de Geraardsbergse jeugd", kondigt Peter Lancksweerdt aan. Voor tickets en inschrijvingen kan je mailen naar info@dansstage-geraardsbergen.be.