Atheneum en Middenschool breiden lessenaanbod verder uit: "Tegemoetkomen aan hedendaagse uitdagingen"

RESTOTIP. The Shake in Brakel: heerlijke gerechten in fraai decor charmant aan tafel gebracht

Hoe slagen vaste waarden in de horeca erin om decennia lang stand te houden? We proberen het te achterhalen in het restaurant The Shake in hartje Nederbrakel, waar gastvrouw Nancy de heerlijk smakende en ogende creaties van haar man Francis charmant aan tafel brengt.