ASSISEN. Verdediging Pardaens vraagt om beschuldiging niet als waardheid te zien op eerste zitting

Guy Pardaens moet zich voor de assisenjury verdedigen voor de moord op Nicole Van Assche en poging tot moord op Jan Van Asbroeck. Van Assche is de ex-vrouw van Pardaens en werd dood terugvonden in zijn woning, waar na de moord ook een ontploffing plaatsvond. Ze werd om het leven gebracht met een klauwhamer. Haar nieuwe vriend Van Asbroeck ontdekte het lijk en moest vluchten voor het geweld. Lees alles over het proces in dit dossier .

De feiten hadden plaats op 29 januari 2018 in de woning van de beschuldigde in de Hasseltsestraat in Ophasselt, een deelgemeente van Geraardsbergen. De bewoners van de straat hoorden rond 22.45 uur een luide knal. De politie kwam ter plaatse, zag dat de achtergevel volledig weggeblazen was en trof in de woning het lichaam aan van Nicole Van Assche. De wetsdokter stelde later vast dat het schedeldak en het voorhoofd van de vrouw volledig verbrijzeld waren en dat ze een twaalftal slagen kreeg met een hamer.

Ontploffing

Jan Van Asbroeck, die op het moment van de feiten al drie maanden een relatie had met het slachtoffer, werd ook in de omgeving aangetroffen. Hij vertelde dat er een ontploffing was, dat Van Assche vermoord was en dat de dader hem ook wou vermoorden. Guy Pardaens werd even later in een veld in de omgeving aangetroffen met ernstige brandwonden. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging en moest een tijdlang in kunstmatige coma gehouden worden.