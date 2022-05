ASSISEN. Pardaens wou slachtoffer naar eigen zeggen niet doden: "Ik gaf één slag met de hamer om haar te doen zwijgen”

Guy Pardaens moet zich voor de assisenjury verdedigen voor de moord op Nicole Van Assche en poging tot moord op Jan Van Asbroeck. Van Assche is de ex-vrouw van Pardaens en werd dood terugvonden in zijn woning, waar na de moord ook een ontploffing plaatsvond. Ze werd om het leven gebracht met een klauwhamer. Haar nieuwe vriend Van Asbroeck ontdekte het lijk en moest vluchten voor het geweld. Lees alles over het proces in dit dossier .

Pardaens vertelde eerst over zijn jeugd en zijn relatie met zijn eerste vrouw. “Mijn ex-vrouw heb ik één keer op 31 jaar geslagen. Ook mijn dochter heb ik maar één keer slagen gegeven, toen ze op haar zestiende een dag en een nacht weggeweest was met een 21-jarige. Later had ik geen contact meer met de kinderen, en dat was de schuld van Nicole. Ze kwamen niet meer omdat Nicole hen vernederde, hen slecht behandelde. Ik zag Nicole veel te graag. Ze kon in mijn ogen niets misdoen. Het slachtoffer was “een zeer agressieve vrouw”, verklaarde Pardaens. “Ze was een wolf in een schapenjas. Ik was superlief voor haar. Maar toen ik zei dat mijn geld op was, kon ik niets meer goed doen. Ze ging op zoek naar een andere man. Ik was veel te braaf. Ik kon haar alles vergeven.”